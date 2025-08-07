 Rescataron un "falso camaleón" en peligro de extinción: lo vendían en pleno centro tucumano
Rescataron un "falso camaleón" en peligro de extinción: lo vendían en pleno centro tucumano

Los responsables no poseían documentación legal que acreditara su procedencia.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Durante un operativo se frustró la venta ilegal de un reptil en peligro de extinción que era exhibido en la vidriera de un comercio céntrico de San Miguel de Tucumán. Se trataba de un ejemplar de Polychrus acutirostris, popularmente conocido como “falso camaleón”, una especie cuya existencia se encuentra amenazada por la destrucción de su hábitat natural. 

El animal estaba a la vista del público en un local ubicado en calle Córdoba al 600, sin contar con la documentación legal que acreditara su procedencia. La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N°6 Capital, en conjunto con personal de la Dirección de Flora y Fauna, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 6.292 de Protección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.

Luego de constatar la situación, los agentes procedieron al secuestro inmediato del reptil, cuya comercialización está prohibida. El hecho no solo permitió evitar una transacción ilegal, sino que también evidenció la necesidad urgente de reforzar los controles frente al creciente tráfico de especies silvestres en la provincia.

Desde las áreas ambientales dijeron que este tipo de delitos pone en jaque la conservación de especies nativas y remarcaron la importancia de denunciar casos similares. El reptil fue trasladado para su evaluación veterinaria y posterior reubicación en un entorno adecuado.

