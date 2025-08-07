Rescataron un "falso camaleón" en peligro de extinción: lo vendían en pleno centro tucumano

El animal estaba a la vista del público en un local ubicado en calle Córdoba al 600, sin contar con la documentación legal que acreditara su procedencia. La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N°6 Capital, en conjunto con personal de la Dirección de Flora y Fauna, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 6.292 de Protección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.