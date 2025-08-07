 El consumo de carnes en Argentina aumentó 4,6% en junio, según informó el Gobierno nacional
El consumo de carnes en Argentina aumentó 4,6% en junio, según informó el Gobierno nacional

El aumento incluye carne bovina, porcina y aviar.

Carne vacuna. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destacó el crecimiento sostenido en el consumo per cápita de carnes bovina, porcina y aviar en el país. Los datos surgieron del análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del Indec, Senasa y Aduana.

El promedio móvil de los últimos 12 meses del consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, lo que representó un incremento de  un 4,6% respecto del mismo período de 2024, cuando el total había sido de 109,06 kg. 

"Este aumento reflejó no solo una recuperación del poder adquisitivo, sino también una respuesta positiva del sector productivo y una mejora en el acceso a proteínas de calidad por parte de la población", señaló Agricultura en un comunicado.

Teniendo en cuenta el tipo de carne para el período señalado, el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,90 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg).

El organismo destacó que los distintos eslabones de la cadena cárnica han podido incrementar la oferta interna sin descuidar los compromisos de exportación, e incluso aumentando las divisas generadas un 11% (U$S150 Millones adicionales), al comparar el primer semestre 2025 con el mismo lapso de 2024.

También resaltó "el crecimiento sostenido en el consumo de carnes porcina y aviar, manteniéndonos en el primer puesto en consumo de carnes bovina per cápita a nivel mundial, confirma una tendencia de diversificación en los hábitos alimentarios de la población, lo que contribuye a una dieta más equilibrada y accesible".

Estos datos oficiales coincidieron con el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), que reportó un crecimiento del 11,8% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo período del año anterior. El dato mostró un aumento en la oferta interna, impulsado por la caída de las exportaciones y un leve repunte del consumo por habitante.

El aumento en la oferta de carne en el mercado interno impulsó una recuperación del consumo per cápita, que en junio alcanzó los 50,1 kilos anuales por habitante, de acuerdo al promedio móvil de los últimos doce meses. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 5,2%, en un contexto de inflación en proceso de desaceleración.

