El consumo de carnes en Argentina aumentó 4,6% en junio, según informó el Gobierno nacional

Estos datos oficiales coincidieron con el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), que reportó un crecimiento del 11,8% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo período del año anterior. El dato mostró un aumento en la oferta interna, impulsado por la caída de las exportaciones y un leve repunte del consumo por habitante.