Dólar: cuánto costará la divisa a fin de año, según las proyecciones del mercado

Los analistas ajustan al alza sus estimaciones del tipo de cambio oficial.

El dólar
Hace 1 Hs

Las proyecciones del dólar oficial realizadas por los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicadas este miércoles por el Banco Central (BCRA), reflejan un panorama menos optimista tras el fuerte salto de la divisa a fines de julio. 

Según las estimaciones, el tipo de cambio oficial podría aumentar más de $80 respecto al relevamiento anterior y promediar los $1.315 en agosto. Para diciembre, se espera que supere los $1.400, lo que implicaría una significativa depreciación del peso argentino.

En concreto, el nuevo REM muestra un incremento de $86 en la proyección del dólar oficial en comparación con el informe anterior, lo que lleva la expectativa promedio para agosto a $1.315. El grupo de los 10 mejores pronosticadores ("Top 10") anticipa un valor levemente inferior, de $1.304, consignó el diario "Ámbito".

De cara a fin de año, los analistas estiman que el dólar se ubicará en $1.405, lo que representa una suba interanual del 37,6%, es decir, 7,9 puntos porcentuales más que lo previsto en el REM anterior. Esta cifra contrasta fuertemente con las estimaciones del Gobierno, que, para la elaboración del Presupuesto 2026, proyecta un incremento anual del 20,4% en el tipo de cambio, hasta los $1.229 en diciembre.

De confirmarse las proyecciones del REM, la suba del dólar superaría ampliamente la inflación esperada para el mismo período. Mientras que los analistas prevén un alza del 37,6% en el dólar, la inflación proyectada ronda el 27,3%, y según el Gobierno, sería aún menor, del 22,7%.

Los pronósticos del REM de junio ya anticipaban una tendencia de subas moderadas en los próximos meses, con aumentos mensuales del orden del 1,9% en septiembre y hasta 2,4% en noviembre.

Proyecciones mensuales de 2025

- Agosto: $1.315 (+$86)

- Septiembre: $1.340 (+$90,9)

- Octubre: $1.361 (+$89,4)

- Noviembre: $1.393 (+$96,7)

- Diciembre: $1.405 (+$81)

- Próximos 12 meses: $1.522 (+$102,2)

El dólar en julio: fuerte suba mensual

Durante julio, el dólar oficial minorista registró un incremento del 14% y alcanzó los $1.367,3, según datos del BCRA. En el mercado de futuros, el último día del mes marcó un valor de $1.406 para agosto, y para fin de año, se estima que podría trepar hasta los $1.525.

Comentarios