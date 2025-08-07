En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

En medio de una crisis institucional que no da respiro, San Lorenzo sumó un nuevo frente de conflicto. Marcelo Tinelli, ex presidente del club y figura clave de la Comisión Directiva hasta su renuncia en 2022, intimó a la institución por el incumplimiento de un contrato firmado en diciembre de 2019. El empresario reclama el pago de un mutuo por U$S1.1 millón y exige que la deuda se salde en un plazo de 72 horas.