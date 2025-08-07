 En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria
El ex presidente del club intimó a la dirigencia para que le devuelvan U$S1.1 millón en 72 horas. El reclamo está vinculado a un contrato firmado en 2019 por la compra de los hermanos Pittón.

Hace 1 Hs

En medio de una crisis institucional que no da respiro, San Lorenzo sumó un nuevo frente de conflicto. Marcelo Tinelli, ex presidente del club y figura clave de la Comisión Directiva hasta su renuncia en 2022, intimó a la institución por el incumplimiento de un contrato firmado en diciembre de 2019. El empresario reclama el pago de un mutuo por U$S1.1 millón y exige que la deuda se salde en un plazo de 72 horas.

La notificación fue presentada el 24 de julio de 2025 y ese mismo día fue recibida en la sede de Avenida La Plata. En el acta se especifica: “Se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado”.

Según detalla el documento, Tinelli, entonces vicepresidente primero del club, a pocos días de ser elegido presidente con el 80% de los votos, entregó a San Lorenzo la suma de U$S1.1 millón a través de un contrato de mutuo. La operación está directamente relacionada con el pase de Mauro y Bruno Pittón, por el que San Lorenzo acumuló una deuda con Unión de Santa Fe que luego fue cubierta mediante un seguro de caución de la aseguradora Galeno.

La figura del seguro de caución implica que, ante el incumplimiento del club de Boedo, la aseguradora debía hacerse cargo del pago. Desde el entorno del conductor aseguran que, como consecuencia de esa garantía impaga, sus cuentas personales fueron embargadas. Por eso, Tinelli reclama ahora la devolución del dinero que en su momento puso para sostener la operación.

“Apenas se autorice, no quiero la plata, sino que vaya directo a Galeno”, dijo el ex dirigente, deslindando el reclamo de cualquier intención personal y apuntando directamente a la resolución de la deuda con la prepaga.

Este nuevo conflicto económico llega en un contexto caliente para el club azulgrana, que atraviesa una etapa de desorden institucional. A la seguidilla de inhibiciones y restricciones para incorporar refuerzos, se suma el posible regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, tras haber solicitado licencia por una denuncia de coimas vinculada a las inferiores del club.

Desde el oficialismo, hay voces que ya anticipan su rechazo ante una eventual vuelta. “Yo no seré su secretario si Moretti decide volver. Y si quiere hacerlo, que lo haga, veremos cómo responde la gente”, expresó el secretario Martín Cigna en diálogo con Radio La Red, dejando en evidencia el clima de tensión puertas adentro.

San Lorenzo, que pelea por sostenerse en lo deportivo en plena disputa del Torneo Clausura, se ve arrastrado por los coletazos de su propia historia reciente. Las consecuencias de gestiones pasadas siguen apareciendo en forma de cartas documento, cuentas embargadas y reclamos judiciales. Esta vez, con el nombre de Tinelli como protagonista.

