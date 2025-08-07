"Esto no es equipaje, son nuestras piernas": grave denuncia de una medallista paralímpica argentina contra una aerolínea

A pesar del dolor y la bronca, no está sola. Su familia, su equipo de salud y sus colegas la están acompañando en los reclamos. “Me ayudaron a buscar presupuestos y a hacer todos los trámites para poder avanzar”, contó. Luego de insistir, la aerolínea se comunicó para confirmar que se harán cargo del 100% del valor de una nueva silla. Pero los tiempos burocráticos no ayudan: le dijeron que recién en 7 a 10 días hábiles podría contar con el dinero.