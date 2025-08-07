 "Esto no es equipaje, son nuestras piernas": grave denuncia de una medallista paralímpica argentina contra una aerolínea
Secciones
DeportesMás deportes

"Esto no es equipaje, son nuestras piernas": grave denuncia de una medallista paralímpica argentina contra una aerolínea

La entrerriana Stefania Ferrando mostró cómo su silla de ruedas eléctrica quedó inutilizable tras un vuelo. La medallista paralímpica expuso una problemática que afecta a muchas personas con discapacidad.

GRAVE DENUNCIA. Stefanía Ferrando mostró en sus redes sociales los daños que sufrió su silla de ruedas luego de un viaje.
Hace 2 Hs

Stefania Ferrando volvió al país después de representar a la Argentina en un encuentro de mujeres deportistas en México. Venía de colgarse una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, pero el reconocimiento duró poco: cuando aterrizó en Ezeiza el 4 de agosto, su silla de ruedas postural eléctrica (la que usa para entrenar, trabajar, movilizarse y sostener su cuerpo) estaba completamente destruida.

“No se puede reparar”, le dijeron. Y no era una frase exagerada: tenía fracturas en el chasis, soldaduras desprendidas, la caja de baterías rota y fallas eléctricas que, según un técnico especializado, incluso podrían haber provocado un cortocircuito e incendio. “Para romperla como la rompieron, se les debe haber caído desde una altura de entre ocho y diez metros”, relató la deportista nacida en Gualeguay, Entre Ríos.

Stefania tiene atrofia muscular espinal tipo 2, una condición que la acompaña desde que era bebé. Desde hace años usa un dispositivo altamente especializado que le permite mantener la postura y moverse de forma autónoma. Esa silla es su independencia. “Gracias a ella puedo ir a mis terapias, entrenar, trabajar y vivir mi día a día”, explicó con angustia.

Tras publicar un video en redes mostrando el estado en que recibió su silla, la medallista decidió visibilizar una problemática que no es nueva para las personas con discapacidad: el maltrato sistemático y la negligencia de las aerolíneas al transportar sillas de ruedas. “Esto pasa muy seguido. No sabemos si, al llegar a destino, nuestros dispositivos ortopédicos o deportivos van a estar en condiciones. Las aerolíneas no pueden seguir maltratando algo que es tan vital como nuestras piernas”, denunció.

La situación no solo compromete su carrera deportiva: también le impide continuar con su vida cotidiana. Hoy, Stefania depende de una silla prestada, sin soporte postural ni los mecanismos de seguridad que su cuerpo necesita. “Ni siquiera puedo estar más de una hora sentada en esta silla porque no lo soporto. No tengo la independencia para moverme sola en mi casa, ir a trabajar o salir a mis terapias. Esto rompe con mi día a día”, expresó.

A pesar del dolor y la bronca, no está sola. Su familia, su equipo de salud y sus colegas la están acompañando en los reclamos. “Me ayudaron a buscar presupuestos y a hacer todos los trámites para poder avanzar”, contó. Luego de insistir, la aerolínea se comunicó para confirmar que se harán cargo del 100% del valor de una nueva silla. Pero los tiempos burocráticos no ayudan: le dijeron que recién en 7 a 10 días hábiles podría contar con el dinero.

El caso de Stefania vuelve a exponer una deuda pendiente: la falta de responsabilidad de las compañías aéreas frente al traslado de dispositivos vitales. Ella lo dijo claro: esto no le pasó solo a ella, le pasa a muchas personas. Y seguirá pasando, hasta que el sistema cambie.

Temas Entre RíosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
4

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura

Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Comentarios