Con un gol de De Paul, Inter Miami venció a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup

Inter Miami superó a Pumas UNAM por 3-1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup. El partido se disputó en el Chase Stadium. Con esta victoria, las “Garzas” continúan con vida y sueñan con levantar la copa, mientras que Pumas quedó eliminado.
Rodrigo De Paul anotó el primer gol del partido para Inter Miami, lo cual fue clave para iniciar la remontada del equipo. Su gol llegó al final del primer tiempo, al minuto 45, poniendo el empate 1-1. La jugada fue producto de un "pechito y definición de 9" tras una asistencia de Luis Suárez y un pase espectacular de Yannick Bright. Este fue su primer gol con el Inter Miami CF, y ya sumaba dos asistencias en solo tres presentaciones hasta ese momento.
El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, lo reposicionó como "todocampista", destacando que se mostró "intratable por todo el campo, recuperando, jugando y apareciendo de centrodelantero". Con la incorporación de De Paul, Mascherano consiguió la jerarquía que tanto buscaba para el equipo.
En el minuto 29 del primer tiempo, De Paul realizó un disparo dentro del área, pero el balón salió rechazado. Al inicio del segundo tiempo, cobró un tiro libre que luego Luis Suárez mandó desviado.
Lionel Messi estuvo presente en su palco junto a Antonela, sus hijos y amigos, presenciando el "partidazo" de sus amigos Suárez y De Paul. El “10” no jugó el partido debido a una molestia muscular leve en la pierna derecha que sufrió al comienzo del partido anterior contra Necaxa. El club emitió un comunicado confirmando la "lesión muscular leve".
Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento. Mascherano confirmó que Messi "no va a jugar" y que, aunque es una lesión "leve" y "buena noticia dentro de lo malo", no le gusta determinar los tiempos de recuperación, pero que Messi suele recuperarse muy bien y con rapidez. Se esperaba que Messi se perdiera, tentativamente, los próximos tres partidos: uno de Leagues Cup (contra Pumas) y dos de la MLS (contra Orlando City y LA Galaxy).
Suárez tuvo la noche que tanto esperó, marcando un gol, dando dos asistencias, y hasta se le anuló otro gol. Realizó una asistencia espectacular para el primer gol de De Paul. También dio el gran pase que llevó al tercer gol de Inter Miami, anotado por Tadeo Allende.
Al minuto 59 del segundo tiempo, Suárez anotó el 2-1 para Inter Miami cobrando un penal.
Al inicio del segundo tiempo, se le anuló un gol por offside. En los primeros minutos del partido, Luis Suárez se quejó de una falta. Suárez fue el MVP del partido con un gol y dos asistencias.