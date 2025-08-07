Con un gol de De Paul, Inter Miami venció a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup

Rodrigo De Paul anotó el primer gol del partido para Inter Miami, lo cual fue clave para iniciar la remontada del equipo. Su gol llegó al final del primer tiempo, al minuto 45, poniendo el empate 1-1. La jugada fue producto de un "pechito y definición de 9" tras una asistencia de Luis Suárez y un pase espectacular de Yannick Bright. Este fue su primer gol con el Inter Miami CF, y ya sumaba dos asistencias en solo tres presentaciones hasta ese momento.