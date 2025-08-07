 Con un gol de De Paul, Inter Miami venció a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup
Secciones
DeportesFútbol

Con un gol de De Paul, Inter Miami venció a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup

Las "Garzas" ganaron 3-1 con un gol del volante de la Selección y se metió entre los ocho mejores del torneo.

Rodrigo De Paul anotó el primer gol del Inter Miami. Foto tomada de Olé.
Hace 2 Hs

Inter Miami superó a Pumas UNAM por 3-1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup. El partido se disputó en el Chase Stadium. Con esta victoria, las “Garzas” continúan con vida y sueñan con levantar la copa, mientras que Pumas quedó eliminado.

Rodrigo De Paul anotó el primer gol del partido para Inter Miami, lo cual fue clave para iniciar la remontada del equipo. Su gol llegó al final del primer tiempo, al minuto 45, poniendo el empate 1-1. La jugada fue producto de un "pechito y definición de 9" tras una asistencia de Luis Suárez y un pase espectacular de Yannick Bright. Este fue su primer gol con el Inter Miami CF, y ya sumaba dos asistencias en solo tres presentaciones hasta ese momento.

El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, lo reposicionó como "todocampista", destacando que se mostró "intratable por todo el campo, recuperando, jugando y apareciendo de centrodelantero". Con la incorporación de De Paul, Mascherano consiguió la jerarquía que tanto buscaba para el equipo.

En el minuto 29 del primer tiempo, De Paul realizó un disparo dentro del área, pero el balón salió rechazado. Al inicio del segundo tiempo, cobró un tiro libre que luego Luis Suárez mandó desviado.

Lionel Messi estuvo presente en su palco junto a Antonela, sus hijos y amigos, presenciando el "partidazo" de sus amigos Suárez y De Paul. El “10” no jugó el partido debido a una molestia muscular leve en la pierna derecha que sufrió al comienzo del partido anterior contra Necaxa. El club emitió un comunicado confirmando la "lesión muscular leve".

Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento. Mascherano confirmó que Messi "no va a jugar" y que, aunque es una lesión "leve" y "buena noticia dentro de lo malo", no le gusta determinar los tiempos de recuperación, pero que Messi suele recuperarse muy bien y con rapidez. Se esperaba que Messi se perdiera, tentativamente, los próximos tres partidos: uno de Leagues Cup (contra Pumas) y dos de la MLS (contra Orlando City y LA Galaxy).

Suárez tuvo la noche que tanto esperó, marcando un gol, dando dos asistencias, y hasta se le anuló otro gol. Realizó una asistencia espectacular para el primer gol de De Paul. También dio el gran pase que llevó al tercer gol de Inter Miami, anotado por Tadeo Allende.

Al minuto 59 del segundo tiempo, Suárez anotó el 2-1 para Inter Miami cobrando un penal.

Al inicio del segundo tiempo, se le anuló un gol por offside. En los primeros minutos del partido, Luis Suárez se quejó de una falta. Suárez fue el MVP del partido con un gol y dos asistencias.

Temas Estados Unidos de AméricaLionel MessiClub Atlético River PlateJavier MascheranoCopa del ReyLuis SuárezRodrigo De PaulInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
4

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

¿San Martín o Atlético? Se conoció cuál de los dos vendió más entradas en los 16avos de la Copa Argentina

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura

Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Comentarios