“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

En una conferencia de prensa, la actriz que le da vida a Merlina afirmó que el mayor desafío en esta nueva temporada fue el manejo de nuevas armas. "Hubo algunas armas que tuve que aprender a usar y que no había usado antes en personas, así que fue un poco una curva de aprendizaje, pero me dijeron que fui una alumna rápida", contó.