“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

En esta nueva entrega, Merlina enfrentará conflictos con su familia, amistades y viejos enemigos, lo que desencadenará un nuevo año caótico marcado por otro misterio sobrenatural. Según Jenna Ortega, la serie adoptará un tono más cercano al terror gótico y dejará de lado el componente romántico para preservar la esencia del personaje.
¿Qué personaje interpreta Lady Gaga en la segunda temporada de Merlina?
La participación de Lady Gaga en la segunda temporada de Merlina generó gran expectativa entre los fanáticos. Aunque no aparece en los primeros cuatro episodios ya disponibles, su personaje hará su debut en la segunda parte de la temporada.
La artista dará vida a Rosaline Rotwood, una profesora de la academia Nevermore. Si bien aún no se revelaron demasiados detalles sobre su papel, se especula que su personaje podría estar vinculado a una sociedad secreta de la escuela, como el club Belladona, o incluso tener conexiones con la familia Addams.
¿Cuándo se estrena la segunda parte de Merlina 2?: confirman que habrá tercera temporada
La segunda etapa de esta nueva temporada se estrenará el 3 de septiembre. Además, los directores de la serie confirmaron que habrá una tercera temporada con un posible estreno a finales de 2026. La producción podría comenzar en los últimos meses de este año.
En una conferencia de prensa, la actriz que le da vida a Merlina afirmó que el mayor desafío en esta nueva temporada fue el manejo de nuevas armas. "Hubo algunas armas que tuve que aprender a usar y que no había usado antes en personas, así que fue un poco una curva de aprendizaje, pero me dijeron que fui una alumna rápida", contó.