El caso “Coya” Rojas: condena a perpetua, vínculos con Tucumán y polémica por beneficios carcelarios

El nexo con Tucumán: sicarios, venganza y muerte en prisión

La conexión de Rojas con Tucumán no solo fue estratégica en términos logísticos. También implicó una red de violencia que cruzó provincias y terminó en tragedia. Uno de sus sicarios más conocidos, José Martín “El Pájaro” Castillo, era oriundo de Villa 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán. Su prontuario se remontaba a robos menores en la adolescencia, pero su nombre cobró notoriedad nacional cuando fue condenado a perpetua por ser el ejecutor del homicidio de Raúl Martínez, ocurrido el 7 de mayo de 2017 en Orán. Castillo fue reclutado por Rojas mientras este ya estaba detenido, en el marco de una guerra narco que se desató entre marzo y mayo de ese año, tras la incautación de un cargamento de droga. Rojas, desde prisión, ofrecía entre 10.000 y 15.000 dólares o cocaína a cambio de venganzas ejecutadas con precisión.