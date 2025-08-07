Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura

Masters 1000 Cincinatti
9.10: S. Báez-Goffin (Disney+)
14.20: Etcheverry-Juncheng (ESPN 4)
20: Primera Ronda (ESPN 3)
Reserva LPF
14.45: Argentinos Juniors-Unión de Santa Fe (ESPN 2)
Liga Profesional Argentina
17: Godoy Cruz-Gimnasia La Plata (ESPN Premium)
19: San Lorenzo-Vélez Sarsfield (TNT Sports)
21: Estudiantes de La Plata-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)
WTA Premier - Montreal
Final
19: Osaka-Mboko (Disney +)
MLB (Major League Baseball)
19.30: Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates (Disney +)
Masters 1000 Toronto
Final
20.30: Khachanov-Shelton (ESPN 2)
CONCACAF Central American Cup
23.05: CSD Municipal (Gua)-Sporting San Miguelito (Pan) (Disney +)
23.05: Managua FC (Nca)-LD Alajuelense (CR) (Disney +)