 Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura
Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV del viernes: Godoy Cruz-Gimnasia LP y San Lorenzo-Vélez abren la fecha del Clausura

Estudiantes-Independiente Rivadavia se enfrentarán en La Plata.

POR LA RECUPERACIÓN. San Lorenzo, invicto en el Clausura, viene de ser eliminado de la Copa Argentina, ante Tigre. FOTO TOMADA DE X.COM/SANLORENZO
Hace 2 Hs

Masters 1000 Cincinatti

9.10: S. Báez-Goffin (Disney+)

14.20: Etcheverry-Juncheng (ESPN 4)

20: Primera Ronda (ESPN 3)

Reserva LPF

14.45: Argentinos Juniors-Unión de Santa Fe (ESPN 2)

Liga Profesional Argentina

17: Godoy Cruz-Gimnasia La Plata (ESPN Premium)

19: San Lorenzo-Vélez Sarsfield (TNT Sports)

21: Estudiantes de La Plata-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

WTA Premier - Montreal

Final

19: Osaka-Mboko (Disney +)

MLB (Major League Baseball)

19.30: Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates (Disney +)

Masters 1000 Toronto

Final

20.30: Khachanov-Shelton (ESPN 2)

CONCACAF Central American Cup

23.05: CSD Municipal (Gua)-Sporting San Miguelito (Pan) (Disney +)

23.05: Managua FC (Nca)-LD Alajuelense (CR) (Disney +)

Temas Club Deportivo Godoy CruzClub Estudiantes de La PlataClub Atlético San LorenzoClub Atlético Vélez SarsfieldClub de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaLiga Profesional de FútbolSebastián Báez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pulga Rodríguez, otra vez en casa: el sorpresivo regreso del delantero al complejo de Atlético

"Pulga" Rodríguez, otra vez en casa: el sorpresivo regreso del delantero al complejo de Atlético

Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
4

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados
5

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva
6

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Comentarios