 Crece la conflictividad laboral en Tucumán: más despidos, suspensiones y salarios recortados
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Crece la conflictividad laboral en Tucumán: más despidos, suspensiones y salarios recortados

Marcado por la crisis económica, el mercado de trabajo se ha agravado en lo que va de 2025.

CONFLICTOS. Sectores clave como el textil y la construcción se vieron especialmente afectados.
Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Secretaría de Trabajo de la ProvinciaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Nuevas reglas del FMI: la meta de reservas de 2025 baja en U$S5.000 millones

Nuevas reglas del FMI: la meta de reservas de 2025 baja en U$S5.000 millones

YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a Total Austral

YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a "Total Austral"

Estos son los 10 autos 0 Km más baratos en Argentina, tras el salto del dólar

Estos son los 10 autos 0 Km más baratos en Argentina, tras el salto del dólar

Crecen las compras de artículos de línea blanca en Chile

Crecen las compras de artículos de línea blanca en Chile

Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
4

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados
5

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva
6

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

El posparto que nadie quiere mirar

El posparto que nadie quiere mirar

Comentarios