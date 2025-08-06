San Pedro de Colalao: rescataron a una persona que se había caído en un barranco de 100 metros

Finalmente, Reyna, brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar incursiones a los distintos senderos de montaña que hay disponibles en la Provincia de Tucumán, “cuando quieran hacer este tipo de actividades, háganlo con un guía de montaña que esté certificado. Den aviso de la travesía a la comisaría jurisdiccional o a los Bomberos Voluntarios e informen sobre la cantidad de personas que van a ir. Tener una buena hidratación, llevar un botiquín de primeros auxilios y no subestimar el terreno porque hay lugares muy peligrosos”.