 Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi
Secciones
Política

Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi

Aunque se había mencionado la posibilidad de unidad entre espacios no peronistas, la oferta electoral sería variada. LLA no hará alianzas.

MUNICIPIO INTERVENIDO. La oposición intentará sacar provecho en las urnas del escándalo de los audios. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas AlberdiRicardo BussiOsvaldo JaldoRoberto SánchezMariano CamperoLuis CamposFuerza RepublicanaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rumbo al 26 de Octubre: el Congreso del Partido Justicialista define la estrategia para Alberdi

Rumbo al 26 de Octubre: el Congreso del Partido Justicialista define la estrategia para Alberdi

El Gobierno oficializó un aumento para los empleados públicos nacionales: cuánto cobrarán

El Gobierno oficializó un aumento para los empleados públicos nacionales: cuánto cobrarán

Lo más popular
Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025
1

Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025

Con el foco en las demandas del mercado, comienzan los primeros cursos de FECPA
2

Con el foco en las demandas del mercado, comienzan los primeros cursos de FECPA

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Ulises Rosell: “‘Presente continuo’ es una película sobre el amor”
4

Ulises Rosell: “‘Presente continuo’ es una película sobre el amor”

El deseo habita todas las creaciones de Susy Shock
5

El deseo habita todas las creaciones de Susy Shock

A 80 años de la bomba atómica
6

A 80 años de la bomba atómica

Más Noticias
La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025

Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025

Campero explicó por qué no apoyó a Sánchez para los próximos comicios

Campero explicó por qué no apoyó a Sánchez para los próximos comicios

Sergio Mansilla, sobre la interna del PJ: “Las divergencias las tenemos que resolver adentro”

Sergio Mansilla, sobre la interna del PJ: “Las divergencias las tenemos que resolver adentro”

La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia

La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia

Recuerdos fotográficos: 1968. “Alboroto por una minifalda”

Recuerdos fotográficos: 1968. “Alboroto por una minifalda”

Israel prepara la ocupación total de Gaza

Israel prepara la ocupación total de Gaza

La Unsta celebra sus 60 años mirando el origen para pensar el futuro

La Unsta celebra sus 60 años mirando el origen para pensar el futuro

Comentarios