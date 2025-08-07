Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Se define si serán tres o más las líneas opositoras en Alberdi
Aunque se había mencionado la posibilidad de unidad entre espacios no peronistas, la oferta electoral sería variada. LLA no hará alianzas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
MUNICIPIO INTERVENIDO. La oposición intentará sacar provecho en las urnas del escándalo de los audios. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por
Martín Soto
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Alberdi
Ricardo Bussi
Osvaldo Jaldo
Roberto Sánchez
Mariano Campero
Luis Campos
Fuerza Republicana
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rumbo al 26 de Octubre: el Congreso del Partido Justicialista define la estrategia para Alberdi
El Gobierno oficializó un aumento para los empleados públicos nacionales: cuánto cobrarán
Lo más popular
Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025
Con el foco en las demandas del mercado, comienzan los primeros cursos de FECPA
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Ulises Rosell: “‘Presente continuo’ es una película sobre el amor”
El deseo habita todas las creaciones de Susy Shock
A 80 años de la bomba atómica
Más Noticias
La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025
Campero explicó por qué no apoyó a Sánchez para los próximos comicios
Sergio Mansilla, sobre la interna del PJ: “Las divergencias las tenemos que resolver adentro”
La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia
Recuerdos fotográficos: 1968. “Alboroto por una minifalda”
Israel prepara la ocupación total de Gaza
La Unsta celebra sus 60 años mirando el origen para pensar el futuro
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más