¿Qué piedras se cargan con el sol y cuáles con la luna? La guía definitiva para energizar tus cristales

El mundo de los cristales y las piedras espirituales fascina a millones de personas que buscan equilibrar su energía, atraer abundancia, mejorar su bienestar emocional o simplemente conectar con una dimensión más profunda de sí mismas. Una de las prácticas más extendidas es cargar piedras con la luz del sol o de la luna, un ritual tan poderoso como sencillo. Pero ¿sabías que no todas las piedras responden igual a cada tipo de luz?