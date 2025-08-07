Basura y falta de protección en el Canal Sur

También se distingue en la imagen de la camioneta caída que se trata de un sector donde hace poco estuvieron trabajando las cuadrillas de la Dirección Provincial del Agua. Por allí parecen haber subido las máquinas los residuos que sacaron del fondo. Según se sabe, el 16 y el 23 de julio hubo operativos de limpieza en diferentes sectores de los que se sacaron cantidades considerables de desperdicios. En ambas ocasiones el director del área, Marcelo Cancilieri, calificó de “impresionante” la cantidasd de residuos y se quejó que que hay un círculo vicioso complejo de resolver por el hábito de algunas personas de arrojar desperdicios al canal. “Nuestro compromiso es limpiar el canal, pero muchas veces se complica por la cantidad de basura que estamos recibiendo por parte de la ciudadanía”, expresó. Señaló que la acumulación de residuos favorece el estancamiento de sedimentos, generando “bancos” que obstruyen el flujo del agua. Remarcó que, a pesar de los esfuerzos de la DPA con maquinaria y personal propio, el problema de la basura es recurrente. “Empezamos ayer, antes de ayer, y hoy hay una pila de basura importante”, se lamentó el director, haciendo un llamado a la colaboración del municipio para reforzar la recolección de residuos cerca de los canales.