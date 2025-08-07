Basura y falta de protección en el Canal Sur

La caída de una camioneta al lecho del Canal Sur ayer a la mañana, a la altura de avenida Américo Vespucio al 3.000, dio lugar a comentarios sobre el estado del curso de agua, que en ese sector se encuentra con basura, con losas rotas y sin barandas de protección. Una de las notas de nuestra edición digital, con el título “La salvó la basura” dio cuenta de la curiosa circunstancia de que el auto se desvió al canal -por causas que se desconocen- y cayó de costado junto a un montículo de residuos y entre pedazos de concreto de la rota pared del canal.
También se distingue en la imagen de la camioneta caída que se trata de un sector donde hace poco estuvieron trabajando las cuadrillas de la Dirección Provincial del Agua. Por allí parecen haber subido las máquinas los residuos que sacaron del fondo. Según se sabe, el 16 y el 23 de julio hubo operativos de limpieza en diferentes sectores de los que se sacaron cantidades considerables de desperdicios. En ambas ocasiones el director del área, Marcelo Cancilieri, calificó de “impresionante” la cantidasd de residuos y se quejó que que hay un círculo vicioso complejo de resolver por el hábito de algunas personas de arrojar desperdicios al canal. “Nuestro compromiso es limpiar el canal, pero muchas veces se complica por la cantidad de basura que estamos recibiendo por parte de la ciudadanía”, expresó. Señaló que la acumulación de residuos favorece el estancamiento de sedimentos, generando “bancos” que obstruyen el flujo del agua. Remarcó que, a pesar de los esfuerzos de la DPA con maquinaria y personal propio, el problema de la basura es recurrente. “Empezamos ayer, antes de ayer, y hoy hay una pila de basura importante”, se lamentó el director, haciendo un llamado a la colaboración del municipio para reforzar la recolección de residuos cerca de los canales.
Se sabe que la Municipalidad capitalina y la Provincia han llevado a cabo encuentros para coordinar la tarea de limpiar y mantener el curso de agua, mientras se intenta destrabar una querella judicial entre ambas administraciones a causa del canal. La idea de estas negociaciones y de los operativos es que se llegue a la temporada de lluvias con el curso de agua en el mejor estado posible. El director de la DPA señaló: “El Canal Sur tiene una función clave en la recepción del drenaje urbano. Cuando se lo obstruye con residuos, se reduce su capacidad y se potencia el riesgo de taponamientos y anegamientos. El mayor problema es la basura urbana, por eso pedimos a la ciudadanía que no arroje basura y que denuncie estas prácticas, porque el cuidado del sistema hídrico depende de todos”
Habría que reponer las barandas, sacar las losas rotas y acentuar la limpieza. Y por otro lado, analizar qué sucede que no se involucra la gente en el cuidado de la cosa pública y para ello conviene hacer reuniones con referentes o cuerpos vecinales para estimular la conciencia ciudadana, además de que con cámaras filmadoras y patrullajes, como se hace en otras zonas, se puede multar y disuadir.