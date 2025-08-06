El “Doctor Muerte”: el asesino serial de Inglaterra que mató a 218 personas

El médico inglés Harold “Doctor Muerte” Shipman fue condenado a 12 cadenas perpetuas por haber asesinado a 15 personas entre 1975 y 1998, Sin embargo, el Scotland Yard le atribuyó después un total de 218 homicidios, transformándose en el más prolífico de todos los tiempos. Las víctimas eran sus pacientes a los que mató para, supuestamente, aliviar su dolor. En 2004 se ahorcó en la celda en la que cumplía condena.