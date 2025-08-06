Proteger el desafío y la montaña es una combinación que se busca en el cerro tucumano

Lo que se lleva a la senda, debe volver de la senda

Es verdad que el Trasmontaña es una carrera aparte. No se asemeja en ningún sentido a una carrera de un campeonato provincial, regional, ni nacional. En la senda -y las sensaciones previas que van dejando las pruebas, es que esta edición más todavía- la concentración debe ser máxima. Algunos se escudan en ese detalle para justificar el tirar los residuos en plena montaña.



El dispositivo de organización cada año refuerza las acciones para que antes, durante y después de la carrera todo quede limpio. No es lo ideal porque esa inversión de personal y energía se produce por una cuestión de descuido y falta de respeto hacia la montaña. “Falta mucha educación en eso, sobre todo con la gente nueva”, afirmó Carlos Apud. El instructor lamenta lo que ve después de tres décadas de disputada la carrera. “Piensan que la montaña es un papelero”, es la percepción que tiene.

Sus consejos son válidos para todos los niveles de ciclistas que competirán. “Por ejemplo, pueden poner el gel (un alimento que se ingiere en la práctica deportiva) dentro del agua de la caramañola, eso es más práctico y más limpio”, sugirió.