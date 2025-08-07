 Estreno de cine: “La hora de la desaparición”
Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Un filme de terror psicológico con Josh Brolin y Julia Garner.

Cuando todos los niños, menos uno, de la misma escuela desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de lo sucedido. “Todo ocurre sin violencia: a las 2.17, los 17 alumnos de la señorita Justine Gardy se despertaron, se levantaron de sus camas, bajaron las escaleras, abrieron la puerta principal caminaron hacia la oscuridad... y no volvieron nunca más”.

Así se presenta “La hora de la desaparición”, el filme de terror que llega hoy a las salas tucumanas dirigido por Zach Cregger (autor también del guión y responsable de la elogiada “Barbarian”) y con Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan en el elenco. La clave para entender lo ocurrido está en el único que no se fue, objetivo del angustiado Archer Graff (a cargo de Brolin), padre de cuatro menores, y de Grady (la maestra interpretada por Garner), en una intensa producción de terror psicológico.

