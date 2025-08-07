Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Así se presenta “La hora de la desaparición”, el filme de terror que llega hoy a las salas tucumanas dirigido por Zach Cregger (autor también del guión y responsable de la elogiada “Barbarian”) y con Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan en el elenco. La clave para entender lo ocurrido está en el único que no se fue, objetivo del angustiado Archer Graff (a cargo de Brolin), padre de cuatro menores, y de Grady (la maestra interpretada por Garner), en una intensa producción de terror psicológico.