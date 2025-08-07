 Estreno de cine: una animación llena de color
Estreno de cine: una animación llena de color

“¡Hola Frida!” adapta la vida de la artista mexicana al público infantil.

Hace 5 Hs

“Es la historia de una niña que es diferente. Su mundo es Coyoacán, Ciudad de México. Chispeante, vibrante, todo le interesa y cuando surgen dificultades, las afronta con una imaginación desbordante. Esta niña se llama Frida Kahlo”.

“¡Hola Frida!” es la versión en formato animado dirigida por Karine Vézina y André Kadi, en una coproducción franco canadiense pensada especialmente para llevar el universo plástico y conceptual de la artista al público infantil, con su atractiva explosión de colores, animales y vegetación, pero sin dejar de lado las dificultades que atravesó y superó durante su atormentada vida, aunque la historia se centra en su juventud para poner de relieve “el poder salvador de la imaginación, la creación y el arte”. 

El guión fue escrito por Anne Bryan, Émilie Gabrielle y Kadi, basado en el libro “Frida, c’est moi” de Sophie Faucher, ilustrado por Cara Carmina. En el sitio oficial https://www.holafrida-film.com/es hay recursos como juegos, actividades yenlaces para profundizar en su historia.

