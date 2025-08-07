Estreno de cine: una animación llena de color

“¡Hola Frida!” es la versión en formato animado dirigida por Karine Vézina y André Kadi, en una coproducción franco canadiense pensada especialmente para llevar el universo plástico y conceptual de la artista al público infantil, con su atractiva explosión de colores, animales y vegetación, pero sin dejar de lado las dificultades que atravesó y superó durante su atormentada vida, aunque la historia se centra en su juventud para poner de relieve “el poder salvador de la imaginación, la creación y el arte”.