Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Títeres: Festival Armando Díaz para los más chicos

Entre hoy y fin de mes se realizará el 14° Festival Internacional de Teatro para Niños Armando Díaz, una propuesta que apunta a llevar obras para las infancias a escuelas, espacios no convencionales y salas, junto con el encuentro entre los participantes para el intercambio de experiencias y metodologías de trabajo. Junto con elencos nacionales, de Venezuela y de Colombia, participarán grupos locales. La cartelera comenzará hoy con los títeres de La Pareja, el dúo que conforman el cordobés Daniel Di Mauro y la venezolana Estrella Malave, con la obra “Los tres cabellos de oro de Don Gruñon” -foto-, basada en el cuento de los hermanos Grimm “Los 3 pelos de oro del Sol”. Esta historia de un ambicioso rey quien, para ampliar su ya abundante riqueza, desea poseer un valioso tesoro se verá a las 9 en la Escuela Obispo Molina (Crisóstomo Álvarez 334) y a las 18.30, en el Centro de Integración Comunitaria de avenida Adolfo de La Vega 550. A esa misma hora se presentará “Teatrín viajero zapateo y sarandeo”, de Chincho Poroto (Catamarca) en Los Chanaritos (avenida Alem al 3.800), junto al Teatro Estable De Títeres y Marionetas de la Provincia, que ofrecerá “Saponauta”.