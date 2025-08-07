Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: celebración en San Cayetano
El Chañar celebra desde ayer las fiestas patronales en honor a San Cayetano, que tendrán hoy su agenda principal desde las 10 con la Santa Misa. A partir de las 16 se realizará una procesión, que tendrá como punto de destino la iglesia. Luego, desde las 20 y en la plaza principal, concluirán los festejos con un festival musical en vivo que tendrá a Christian Herrera y Los Sacheros (foto) como números principales en el folclore. La presencia artística tucumana estará representada por Oscarcito Godoy, La Rejuntada, Jesús Cuellar, Ecos del Este, Los Trillizos Copleros y Sapukai, con la participación especial del ballet tradicionalista El Chúcaro. La cartelera se completa con los ritmos bailables de Coman y su Banda, Los Caminantes Guaracheros y Jorge Daniel y Las Libras.
Stand up: “Testeando material” en CiTá Abasto de Cultura
Cristina Álvarez llevará su humor de las redes sociales al escenario esta noche, desde las 21.30, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), para contar sus peripecias como mamá soltera y experta en la economía en cuotas, atravesado por carcajadas y emoción. Como su nombre lo indica, “Testeando material” es una actualización de su propuesta con nuevas historias. En el acceso a la sala está la exposición de plástica “Encuentros cercanos”, con creaciones de Clara Bolomo
Títeres: Festival Armando Díaz para los más chicos
Entre hoy y fin de mes se realizará el 14° Festival Internacional de Teatro para Niños Armando Díaz, una propuesta que apunta a llevar obras para las infancias a escuelas, espacios no convencionales y salas, junto con el encuentro entre los participantes para el intercambio de experiencias y metodologías de trabajo. Junto con elencos nacionales, de Venezuela y de Colombia, participarán grupos locales. La cartelera comenzará hoy con los títeres de La Pareja, el dúo que conforman el cordobés Daniel Di Mauro y la venezolana Estrella Malave, con la obra “Los tres cabellos de oro de Don Gruñon” -foto-, basada en el cuento de los hermanos Grimm “Los 3 pelos de oro del Sol”. Esta historia de un ambicioso rey quien, para ampliar su ya abundante riqueza, desea poseer un valioso tesoro se verá a las 9 en la Escuela Obispo Molina (Crisóstomo Álvarez 334) y a las 18.30, en el Centro de Integración Comunitaria de avenida Adolfo de La Vega 550. A esa misma hora se presentará “Teatrín viajero zapateo y sarandeo”, de Chincho Poroto (Catamarca) en Los Chanaritos (avenida Alem al 3.800), junto al Teatro Estable De Títeres y Marionetas de la Provincia, que ofrecerá “Saponauta”.
“La mosca”: proyección en La Vecindad Estudio
Con el ciclo Cuerpos Alterados vuelve el Cine Club Ciudadela con entrada libre a La Vecindad Estudio (Libertad y Las Piedras). Desde las 21.30 se proyectará “La mosca”, sobre un fallido experimento de transportación. El filme con Jeff Goldblum y Genna Davis, fue dirigido por David Cronenberg.
Vuelve “Marat-Sade”: función del Teatro Estable en la sala Caviglia
El Teatro Estable de la Provincia retoma desde esta noche a las 21 el ciclo de funciones de la obra de Peter Weiss “Marat-Sade”, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), bajo la dirección de Jorge Gutiérrez. La puesta explora los límites entre la razón y la locura, la ficción y la historia, la revolución y el poder en una combinación entre el ideario del revolucionario francés Jean-Paul Marat y el Marqués de Sade, quien repone su asesinato en el hospicio donde está internado con pacientes del lugar.
Música en vivo: recitales en distintos espacios
La compositora, cantante y escritora Susy Shock estará esta noche, desde las 21.30 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) junto a su grupo La Bandada de Colibríes para presentar su último disco “Revuelo Sur”, que incluye tangos, valses, milongas y candombes. Los teloneros serán Ramiro Grignola y Agustín De Marchi y participará la murga Pa’ Ladrar Fino. En Mancora Cervecería (Congreso 176) a partir de las 22.30 habrá jazz con entrada libre con Contrabando Trío (Gabriel Isa, Juan Quinteros y José Lázzara); mientras que en Boris Restó (San Juan 1.131) estará Julio Ramos y su banda. La cita tanguera de la noche será con Julián Morel en el Bar Florencia (Balcarce 704).