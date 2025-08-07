Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Saludos de la UIT

En nombre de la Inión Industrial de Tucumán nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Honorable Directorio para hacerles llegar nuestro más cordial saludo con motivo del 113° aniversario del diario LA GACETA. A largo de su extensa y su trayectoria, ha sido un pilar fundamental para la consolidación de la democracia, promoviendo el acceso a la información, veraz y plural, y fomentando el debate de ideas en la sociedad tucumana. Valoramos especialmente el espacio que, de manera constante y generosa, el diario ha brindado al sector industrial, permitiendo visualizar nuestras iniciativas, desafíos y aportes al desarrollo económico y social de la provincia. La apertura y el compromiso demostrado por LA GACETA han sido clave para fortalecer el vínculo entre los actores productivos y la comunidad, contribuyendo a una mayor comprensión y reconocimiento del rol de la industria en la construcción de un Tucumán más próspero e inclusivo. Reiteramos nuestro reconocimiento y gratitud por su permanente, apoyo, y aseguramos que LA GACETA continúe siendo un referente discutido del periodismo independiente y comprometido con el bienestar de todos los tucumanos.