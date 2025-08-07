Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Saludos de EDET
Nos complace dirigirme a Usted y por su intermedio al Directorio y a todo el equipo de LA GACETA para felicitarlos. Desde EDET es un honor saludar a una institución de más de un siglo de la historia de nuestra comunidad, así como valoramos profundamente el rol que cumple LA GACETA en la vida institucional y social de nuestra provincia, consolidando día a día el acceso a la información y conocimiento. Entendiendo la importancia de mencionado rol y la contribución a la construcción de pilares tan importantes para nuestra comunidad, renovamos nuestro compromiso desde nuestro lugar de acompañar esos esfuerzos.
Horacio Nadra García y Luis Alfredo López
Gerente General y Gerente General adjunto, respectivamente, de EDET
Saludos de FAI
¡Feliz cumpleaños! Gracias por 113 años de informar y educar con calidad y compromiso. Esperamos muchos años de noticias y análisis confiable.
María Dolores Alfieri de David y Marta Cruz Prats de Landers
Presidenta y Secretaria, respectivamente, de Fundación para Albergues Infantiles (FAI)
Saludos de la UIT
En nombre de la Inión Industrial de Tucumán nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Honorable Directorio para hacerles llegar nuestro más cordial saludo con motivo del 113° aniversario del diario LA GACETA. A largo de su extensa y su trayectoria, ha sido un pilar fundamental para la consolidación de la democracia, promoviendo el acceso a la información, veraz y plural, y fomentando el debate de ideas en la sociedad tucumana. Valoramos especialmente el espacio que, de manera constante y generosa, el diario ha brindado al sector industrial, permitiendo visualizar nuestras iniciativas, desafíos y aportes al desarrollo económico y social de la provincia. La apertura y el compromiso demostrado por LA GACETA han sido clave para fortalecer el vínculo entre los actores productivos y la comunidad, contribuyendo a una mayor comprensión y reconocimiento del rol de la industria en la construcción de un Tucumán más próspero e inclusivo. Reiteramos nuestro reconocimiento y gratitud por su permanente, apoyo, y aseguramos que LA GACETA continúe siendo un referente discutido del periodismo independiente y comprometido con el bienestar de todos los tucumanos.
Jorge Rocchia Ferro y Santiago Bonatti
Presidente y Secretario, respectivamente, de la UIT
Saludos de la FET
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a los demás integrantes de ese prestigioso medio de prensa de Tucumán, con el objeto de hacer llegar en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Económica de Tucumán, nuestra más cálida felicitación con motivo de celebrarse el 113°aniversario de la fundación del diario LA GACETA, complaciéndonos en augurarles nuestros mejores deseos de este día tan especial. Al tiempo de hacer votos por la continuidad de vuestra fecunda y destacada labor, expresamos nuestro reconocimiento a la tarea que realizan en el ámbito periodístico, con la calidad informativa y el profesionalismo que los caracteriza.
Héctor Viñuales y Gregorio Werchow
Presidente y Secretario General, respectivamente, de Federación Económica de Tucumán (FET)