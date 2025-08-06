 Tensión en la pretemporada: Perrone y Fornals protagonizaron un escándalo en un amistoso
Tensión en la pretemporada: Perrone y Fornals protagonizaron un escándalo en un amistoso

Durante un encuentro preparatorio entre el Como y el Real Betis en La Línea, el mediocampista argentino respondió con un golpe a una agresión de Fornals, desatando una trifulca que terminó con dos expulsados y varias intervenciones.

06 Agosto 2025

El fútbol de pretemporada dejó su primera polémica en un amistoso que enfrentó al Como y al Real Betis en el estadio Municipal Ciudad de La Línea. Más allá del resultado parcial que favorecía al conjunto italiano por 2-0, el foco estuvo puesto en una pelea que alteró la calma del encuentro.

Todo se desató poco antes del descanso, tras una dura entrada que impactó peligrosamente cerca del rostro del defensor Edoardo Goldaniga. La tensión se disparó y rápidamente se formó un tumulto entre los jugadores. En ese contexto, Máximo Perrone y Pablo Fornals se cruzaron con agresiones físicas: el español lanzó una bofetada y el argentino respondió con un puñetazo directo al rostro.

La situación derivó en una intervención colectiva en la que participaron también futbolistas como Juan Camilo "Cucho" Hernández, Natan y Héctor Bellerín. Tras varios minutos de confusión y forcejeos, el árbitro decidió expulsar a Perrone y a Bellerín, mientras que Fornals no recibió sanción alguna, decisión que generó comentarios entre los presentes.

El partido también contó con presencia argentina en ambos equipos. Giovani Lo Celso, Valentín Gómez y Ezequiel "Chimy" Ávila vieron minutos en el conjunto verdiblanco, mientras que Nico Paz hizo lo propio en el equipo italiano.

