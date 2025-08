Patricia Bullrich arremetió contra el frente “Un Grito Federal” y lo tildó de “kirchnerismo suplente”

Bullrich no dudó en vincular al espacio con el bloque de Unión por la Patria, al señalar coincidencias legislativas. “Eso no es tener ningún tipo de identidad. Es una especie de kirchnerismo de baja intensidad”, afirmó. Y agregó: “¿El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes? Eso del medio no me suena”, lo que le valió el aplauso del auditorio empresarial presente.