Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

Por qué se realiza la medida de fuerza

Mediante un comunicado publicado en su Instagram, el gremio denuncia que no hubo convocatoria a paritarias desde el inicio de la actual gestión nacional, lo que implica la pérdida del derecho a la negociación colectiva. Según la Conadu Histórica, los salarios docentes cayeron más del 50% en términos reales en los últimos años. Además, señalaron un vaciamiento presupuestario que afecta el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de programas fundamentales.