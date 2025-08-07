 Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana
Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

La medida de fuerza se aplicará del 11 al 16 de agosto por iniciativa de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. En Tucumán, Adiunt se moviliza para parar.

PARO TOTAL EN EL PAÍS. El gremio tucumano advierte que el desfinanciamiento impacta en la calidad educativa y la permanencia estudiantil. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 3 Hs

Desde el 11 hasta el 16 de agosto, la docencia universitaria y preuniversitaria llevará adelante un paro total de actividades en las 57 universidades nacionales. La medida fue definida por el Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica, que sesionó el 5 de agosto, y que busca visibilizar la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público.

En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) confirmó la adhesión, y anunció clases públicas y acciones de protesta durante toda la semana en diferentes facultades.

Cómo impacta el paro en la UNT

Luego de esta semana de paro total, la Conadu Histórica definió continuar con un plan de acción escalonado, que incluirá paros de 48 horas semanales en días rotativos entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre, además de nuevas instancias de debate para evaluar la situación.

En el caso de Tucumán, el paro se desarrollará en un momento clave del calendario académico: muchas facultades se encuentran en pleno proceso de inscripción a materias del segundo cuatrimestre. Además, en los colegios preuniversitarios las clases se reanudaron esta semana tras el receso invernal, por lo que la medida afectará directamente la continuidad del ciclo lectivo.

Cabe recordar que el viernes 15 de agosto fue establecido como jornada no laborable, por lo que ese día no habrá actividades en el sistema universitario. Esa circunstancia también será considerada en la planificación del plan de lucha que definan los gremios.

Por qué se realiza la medida de fuerza

Mediante un comunicado publicado en su Instagram, el gremio denuncia que no hubo convocatoria a paritarias desde el inicio de la actual gestión nacional, lo que implica la pérdida del derecho a la negociación colectiva. Según la Conadu Histórica, los salarios docentes cayeron más del 50% en términos reales en los últimos años. Además, señalaron un vaciamiento presupuestario que afecta el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de programas fundamentales.

En esta coyuntura, más de 10.000 docentes universitarios renunciaron en todo el país, de acuerdo con datos del sindicato. También advirtieron que miles de estudiantes abandonaron sus estudios por falta de becas; cierre de comedores universitarios; ausencia de boleto educativo y el aumento del costo de vida. “Las condiciones para sostener la permanencia estudiantil se deterioraron drásticamente”, indicaron.

En Adiunt invitaron a docentes, estudiantes, no docentes y a la sociedad en general a participar de las actividades de protesta. “Defender la universidad pública es una responsabilidad colectiva”, expresaron.

