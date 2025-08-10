Cómo cuidar tus rulos durante el invierno en Tucumán: claves para mantenerlos sanos y definidos

Durante el invierno en Tucumán, el aire seco, el viento frío y los cambios bruscos de temperatura ponen a prueba la salud del cabello, en especial de quienes tienen rulos. La falta de humedad en el ambiente y el uso frecuente de calefacción provocan frizz, resequedad y pérdida de definición, lo que obliga a reforzar la rutina de cuidado capilar.