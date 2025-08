Violencia en el fútbol: los agresores de Luis Ventura no podrán volver a las canchas

En paralelo, el Ministerio presentó una denuncia penal por intimidación pública y lesiones agravadas. Días después, uno de los hermanos Bogado se entregó a la Justicia y habló en televisión. “Soy consciente de que lo pude haber matado, pero no me di cuenta de que era él”, dijo en una entrevista. “Me crucé con un hombre con una silla y pensé que me iba a pegar. Fue impulsivo. Me da lo mismo si el club gana o pierde, lo sigo desde chiquito”, declaró. Aseguró no ser parte de la barra y remarcó que su familia “es laburante”.