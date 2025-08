Miguel Ángel Russo habló sobre los jugadores marginados en Boca y marcó distancia con la decisión

Saracchi, la ficha que Boca quiere ubicar

A diferencia de los otros dos, Marcelo Saracchi tiene contrato a largo plazo y todavía conserva valor de mercado. El club busca venderlo o cederlo con opción de compra. Independiente mostró interés, pero las negociaciones no prosperaron. Finalmente, el club de Avellaneda se inclinó por otros refuerzos en el lateral izquierdo: Facundo Zabala y Milton Valenzuela. Si no aparece una oferta concreta, Boca no descarta liberarlo.