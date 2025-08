¿A dónde van?: esto sucede con tus archivos si dejás de pagar la nube

Lo que Apple no deja tan claro es qué pasará con tus datos. La documentación oficial implica, aunque no especifica, que tus archivos se mantendrán en modo de solo lectura, sin que se completen las copias de seguridad hasta que elimines archivos o amplíes tu plan de almacenamiento. Los términos y condiciones de iCloud indican que, si no has hecho una copia de seguridad de un dispositivo durante 180 días, Apple se reserva el derecho a eliminar cualquier copia de seguridad existente (incluidas fotos y vídeos). Desde Wired recomiendan hacer una copia de seguridad de los mismos en otro lugar lo antes posible.