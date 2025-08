El rompecabezas de Federico van Mameren: "El peronismo llega con miedo a octubre"

"A ver, las encuestas le dicen al gobernador que existe la posibilidad de perder. Por lo tanto, es necesaria la unidad. Pero, digamos, ante la hipótesis de que perdiera, ¿de quién va a ser la culpa? Del gobernador. Y si fuera, y si no fuera, como candidato, ¿de quién va a ser la culpa? Del gobernador. Es decir: vaya o no en la testimonial, los consultores y las encuestas confirman la responsabilidad que le cabe al gobernador, y por lo tanto, el gobernador está decidido a ir por todo. Cuando el gobernador decide eso, pone en una encrucijada al vicegobernador Miguel Acevedo y a la intendenta Rossana Chahla. Ambos tendrán que trabajar especialmente en estos comicios, porque también arriesgan. Las situaciones internas dentro del PJ no están claras ni cómodas, pero no les queda más remedio, porque el miedo que los acecha los obliga a jugar", explicó.