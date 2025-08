Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025

Cambios en la largada

“El circuito, como siempre, es muy exigente”, advierte Quiroga. Y este año, la exigencia vendrá con novedades. A diferencia de ediciones anteriores, la largada no será en descenso por la Calle 15 de San Javier. “Ahora se larga en subida. No es muy pronunciada, pero cambia la dinámica. Permite hacer un ritmo más constante desde el arranque, que antes no se podía por el descenso inicial. Esta vez se sale fuerte, con una intensidad que ya se va a mantener durante casi toda la carrera”, explica.