El ex intendente de la “Ciudad Jardín” brindó un pantallazo del rumbo que va tomando la gestión del presidente, Javier Milei. Aseguró que las metas que se va poniendo la Nación se van cumpliendo y que la Argentina comienza a tomar un rumbo de crecimiento (estimado en un 5% inicialmente). En ese sentido, dijo que se siente condicionado dado que en el Congreso colaboran para blindar al Gobierno, para que pueda gobernar. “No somos de La Libertad Avanza y no me interesa formar parte de La Libertad Avanza”, aseguró.