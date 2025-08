La Unsta celebra sus 60 años mirando el origen para pensar el futuro

Habrá tres actos centrales para celebrarlo. El primero será hoy en la sede central de 9 de Julio 165, desde las 10: habrá izamiento de bandera, se realizará una sesión de fotografía institucional y una misa de acción de gracias. El segundo será un acto académico organizado por el Instituto de Historia, que repasará no sólo los 60 años institucionales, sino los 180 años de presencia de los frailes dominicos en Tucumán. El cierre llegará el jueves de la próxima semana, con una cena de gala que reunirá a docentes, ex rectores y toda la comunidad. “Lo que celebramos no es sólo una institución. Es una forma de estar presentes en los momentos de cambio de la cultura”, reflexiona Fray Juan José Baldini, Prior Provincial en Argentina y Chile, y Gran Canciller de la Unsta. Baldini estuvo de visita en Tucumán, en una gira que lo llevó también por Santiago del Estero y Concepción. “La pasión por la predicación no ha menguado. Al contrario, está viva”, afirma.