Obsidiana: la piedra que debes tener siempre contigo para proteger tu energía

Desde la antigüedad, los amuletos y piedras energéticas han sido utilizados para atraer buena suerte, armonía y protección. Pero entre todos ellos, la obsidiana destaca por su fuerte poder de protección espiritual. Conocida como el “escudo energético”, esta piedra volcánica es capaz de absorber y bloquear las energías negativas, protegiendo a quien la porta del mal de ojo, envidias y vibraciones densas.