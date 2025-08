Una pérdida que duele: la reacción de José Mourinho al enterarse de la muerte de Jorge Costa

La relación entre ambos estaba marcada por el respeto y la admiración mutua. En entrevistas previas, Mourinho había contado una anécdota que revelaba la influencia de Costa dentro del vestuario. “Un día íbamos perdiendo 2-0 contra Belenenses al entretiempo. Estaba furioso y yendo al vestuario cuando Jorge me paró: ‘Esperá dos minutos’, me dijo. Entró, cerró la puerta y se encargó de decir lo que yo iba a decir. Después abrió y me dijo: ‘Ahora es tu turno’. Ganamos 3-2. Ese día, él mismo hizo dos goles, cuando casi nunca marcaba. Eso es un líder”, recordaba.