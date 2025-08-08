Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

La publicidad generó tanto revuelo que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto. "Me encanta el anuncio", dijo. Esto le dio un espaldarazo a la empresa, cuyas acciones subieron el 24% en Wall Street este lunes. También generó defensas desde el ala conservadora y hasta abucheos a Sweeney en una premiere en Nueva York. Todo eso, sin que la actriz hiciera comentarios públicos hasta el momento.