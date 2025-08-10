 Reino Unido nombra a una mujer Astrónoma Real por primera vez en 350 años
La designación de Michele Dougherty no sólo es un paso importante en términos de género e inclusión, sino también una señal para futuras generaciones de científicas.

ASTRÓNOMA. Michele Dougherty, la científica que rompió una tradición de siglos. / OBSERVATORIO DE GREENWICH
Hace 3 Hs

Por primera vez en 350 años, el Reino Unido nombró a una mujer como Astrónoma Real: Michele Dougherty, física británica de renombre internacional y figura clave en el programa espacial de la NASA. Su nombramiento marca un hito en una tradición que comenzó en 1675 y que, hasta ahora, había estado ocupada únicamente por hombres.

El cargo de Astrónomo Real fue creado junto con el Observatorio de Greenwich y originalmente tenía el objetivo de ayudar a la Corona a usar las estrellas como guía para la navegación marítima. Hoy su función se extiende a asesorar sobre cualquier tema vinculado a la astronomía, desde exploración espacial hasta tecnologías aplicadas.

De mirar las estrellas con su padre a asesorar al rey

Dougherty creció fascinada por el espacio. Fue su padre quien la introdujo al universo cuando le mostró los planetas a través de un telescopio casero. Años más tarde, esa curiosidad la llevó a estudiar matemáticas aplicadas y, luego, física con una beca en el Instituto Max Planck, en Alemania.

Actualmente es jefa del Departamento de Física en el Imperial College de Londres, miembro de la Royal Society y referente global en misiones espaciales. Participó en la misión Cassini, que estudió Saturno, y en proyectos que investigan las lunas heladas de Júpiter.

Un mensaje para niñas y jóvenes que sueñan con la ciencia

"Creo que cuando los niños ven a alguien que se parece a ellos haciendo un trabajo que nunca creyeron posible, eso puede cambiar su mentalidad", dijo Dougherty en una entrevista con la BBC. También expresó su deseo de acercar la astronomía al público general y de demostrar su impacto en la economía británica.

Su nombramiento no sólo es un paso importante en términos de género e inclusión, sino también una señal para futuras generaciones de científicas. “Nunca pensé que, por ser mujer, no debería estudiar física”, afirmó en una entrevista anterior con la NASA.

La designación de Michele Dougherty como Astrónoma Real no solo es simbólica: refleja un cambio profundo en la ciencia y en cómo se eligen sus representantes. A través de su trabajo y su historia, demuestra que el conocimiento no tiene género ni techo. Y que, incluso tras 350 años, siempre hay espacio para una primera vez.

