Que la “foto” de Tucumán no sea la basura

La zona del acceso norte, en el tramo entre el ex Arsenal y el acceso a Tafí Viejo es un ejemplo de lo que no debe suceder. Los desechos que bordean la ruta no son un simple descuido. Son la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda, que involucra la falta de contenedores adecuados, la insuficiencia en la frecuencia de la recolección, la irresponsabilidad ciudadana y la necesidad de una planificación urbana más inteligente.