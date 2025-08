Trasmontaña 2025: cambios en la largada, favoritos y jóvenes promesas de la prueba más esperada

Sensaciones positivas

La Gran Vuelta a La Sala dejó sensaciones positivas para Quiroga, que se adjudicó la categoría Master C1 y marcó un gran ritmo. “Estuvo el día perfecto: no hacía calor, ni frío. La carrera fue muy linda y sirvió mucho de preparación. La verdad que el balance es muy positivo. Me sentí cómodo, sólido. El trazado estaba excelente. La lluvia de la semana pasada le vino bárbaro: no había polvo suelto, el terreno estaba firme, como pocas veces”, explicó con entusiasmo.