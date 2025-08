"La vida me tiró alertas, pero esta fue muy clara": tras el accidente, Facundo Rotondo se retira del automovilismo

El relato de ese momento estremece. No hubo explosión cinematográfica ni dramatismo exagerado, sino el peligro real, tangible, de segundos críticos. “Me venía ahogando por los gases, no podía respirar y se me apagó el motor. Me tiré a la banquina y cuando abrí la puerta para bajarme entró oxígeno y ahí explotó”, cuenta. “Si no me sacaba el cinto y el volante dos segundos antes, no salía del auto”, explicó con asombro el tucumano.