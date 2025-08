La IA lo hizo posible: el ídolo que reapareció en Estudiantes de La Plata y emocionó a todos

El mensaje fue producido por el propio club y logró actualizar el pensamiento del mítico entrenador, relacionándolo con el presente. Entre las frases más celebradas, una en particular generó ovación: “Acá no se trata de competir, se trata de ganar y ser mejores, de estar organizados. En el fútbol no hay secreto, la única verdad es trabajar, trabajar todo el día. Nosotros iniciamos una revolución en el ‘65, ustedes tienen que hacer la próxima porque Estudiantes no está hecho para ver pasar la historia, está hecho para escribirla”. El cierre fue simple, pero profundo: “Y que lo mejor se vuelva a repetir”.