Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

“Inspirado en el metro de Nueva York, Uptown te hará sentir como en casa, con el ambiente urbano y alocado de la Gran Manzana”, destacó Time Out. Para ingresar, los visitantes atraviesan un pasillo que recrea una estación subterránea, con grafitis, azulejos y anuncios, hasta llegar a un vagón de tren que anticipa el destino final. El recorrido convierte la visita en una experiencia inmersiva que, según la revista, lo convierte en “uno de los lugares más instagrameables de la ciudad”.