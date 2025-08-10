 Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros
Secciones
SociedadActualidad

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

El emblemático Uptown, en Palermo, fue seleccionado por la revista británica por su propuesta inspirada en el metro de Nueva York.

Toda la ambientación de Uptown gira en torno al subte neoyorquino.
Hace 2 Hs

Para quienes disfrutan de descubrir espacios con personalidad, tragos exóticos y ambientes originales, la revista Time Out publicó un ranking ideal: los 10 mejores bares del mundo. La selección -realizada por los editores de la reconocida publicación británica- reúne lugares “brillantes, innovadores y realmente extravagantes” que ofrecen mucho más que buena coctelería.

Entre establecimientos de Londres, Nueva York, París y Tokio, sorprendió la inclusión de un clásico argentino: el bar Uptown, ubicado en el corazón de Palermo, en Buenos Aires, sobre las calles Arévalo y Soler.

“Inspirado en el metro de Nueva York, Uptown te hará sentir como en casa, con el ambiente urbano y alocado de la Gran Manzana”, destacó Time Out. Para ingresar, los visitantes atraviesan un pasillo que recrea una estación subterránea, con grafitis, azulejos y anuncios, hasta llegar a un vagón de tren que anticipa el destino final. El recorrido convierte la visita en una experiencia inmersiva que, según la revista, lo convierte en “uno de los lugares más instagrameables de la ciudad”.

Entre los tragos recomendados se encuentran el cóctel “The Juicy” y un vino rosado espumoso, ideales para acompañar la propuesta visual y sonora del lugar.

No es la primera vez que Uptown obtiene reconocimiento internacional. En 2023, había sido seleccionado entre los 500 mejores bares del planeta por el ranking del sitio Top 500 Bars, que cada año elabora una lista con información recopilada de más de 2.000 fuentes y en más de veinte idiomas. En esa oportunidad, el bar porteño se ubicó en el puesto 413.

La escena coctelera argentina goza de prestigio creciente: otros bares como Tres Monos, Florería Atlántico y Presidente Bar también aparecen frecuentemente en rankings globales.

El top 10 mundial

Según Time Out, estos son los 10 mejores bares del mundo:

Trisha’s (Londres, Reino Unido)

Fréquence (París, Francia)

The House of Machines (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

Superbueno (Nueva York, EE. UU.)

Bar Leone (Hong Kong)

Tokyo Confidential (Tokio, Japón)

Cruda (Madrid, España)

Uptown (Buenos Aires, Argentina)

Reka:Bar (Kuala Lumpur, Malasia)

Skua (Edimburgo, Escocia)

Temas Buenos AiresFranciaNueva YorkTokioLunaArgentinaDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verde todo el año: las mejores plantas para el invierno en Tucumán

Verde todo el año: las mejores plantas para el invierno en Tucumán

¿Qué piedras se cargan con el sol y cuáles con la luna? La guía definitiva para energizar tus cristales

¿Qué piedras se cargan con el sol y cuáles con la luna? La guía definitiva para energizar tus cristales

¿Se puede sahumar después del 1º de agosto o solo ese día? Lo que dicen las tradiciones andinas

¿Se puede sahumar después del 1º de agosto o solo ese día? Lo que dicen las tradiciones andinas

Test de personalidad que revelará tus metas y objetivos para el resto del año

Test de personalidad que revelará tus metas y objetivos para el resto del año

Chocotorta, el postre que nunca pasa de moda y que podés hacer en minutos

Chocotorta, el postre que nunca pasa de moda y que podés hacer en minutos

Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
2

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

Sexualmente hablando: mujeres célibes
3

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
4

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
5

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
6

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Más Noticias
La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

Streaming en vivo: ¿por qué es peligroso instalar Magis TV en el celular?

Streaming en vivo: ¿por qué es peligroso instalar Magis TV en el celular?

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

El despertar de San José: obras que alteran la rutina y entusiasman

El despertar de San José: obras que alteran la rutina y entusiasman

Comentarios