Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

Para quienes disfrutan de descubrir espacios con personalidad, tragos exóticos y ambientes originales, la revista Time Out publicó un ranking ideal: los 10 mejores bares del mundo. La selección -realizada por los editores de la reconocida publicación británica- reúne lugares “brillantes, innovadores y realmente extravagantes” que ofrecen mucho más que buena coctelería.
Entre establecimientos de Londres, Nueva York, París y Tokio, sorprendió la inclusión de un clásico argentino: el bar Uptown, ubicado en el corazón de Palermo, en Buenos Aires, sobre las calles Arévalo y Soler.
“Inspirado en el metro de Nueva York, Uptown te hará sentir como en casa, con el ambiente urbano y alocado de la Gran Manzana”, destacó Time Out. Para ingresar, los visitantes atraviesan un pasillo que recrea una estación subterránea, con grafitis, azulejos y anuncios, hasta llegar a un vagón de tren que anticipa el destino final. El recorrido convierte la visita en una experiencia inmersiva que, según la revista, lo convierte en “uno de los lugares más instagrameables de la ciudad”.
Entre los tragos recomendados se encuentran el cóctel “The Juicy” y un vino rosado espumoso, ideales para acompañar la propuesta visual y sonora del lugar.
No es la primera vez que Uptown obtiene reconocimiento internacional. En 2023, había sido seleccionado entre los 500 mejores bares del planeta por el ranking del sitio Top 500 Bars, que cada año elabora una lista con información recopilada de más de 2.000 fuentes y en más de veinte idiomas. En esa oportunidad, el bar porteño se ubicó en el puesto 413.
La escena coctelera argentina goza de prestigio creciente: otros bares como Tres Monos, Florería Atlántico y Presidente Bar también aparecen frecuentemente en rankings globales.
El top 10 mundial
Según Time Out, estos son los 10 mejores bares del mundo:
Trisha’s (Londres, Reino Unido)
Fréquence (París, Francia)
The House of Machines (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
Superbueno (Nueva York, EE. UU.)
Bar Leone (Hong Kong)
Tokyo Confidential (Tokio, Japón)
Cruda (Madrid, España)
Uptown (Buenos Aires, Argentina)
Reka:Bar (Kuala Lumpur, Malasia)
Skua (Edimburgo, Escocia)