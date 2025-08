Padre, suegro y amuleto: Apaza y Lettoli tienen un apoyo especial para ser exitosos

“Después conocimos a Agustina y me abandonó”, contó con tono bromista. En realidad, la irrupción en la vida de la familia de la dama potenció el mountain bike y los deportistas también potenciaron sus rendimientos, pero siempre con el acompañamiento de Rubén que los asiste cada fin de semana. “Fuimos a todas partes. Cuando no puedo ir a alguna carrera me pongo mal, lo sufro. Por eso estuve triste cuando no la pudimos acompañar en Brasil a Agustina”, recordó sobre el año 2010 en el que la jujeña ganó la corona mundial Master en la categoría 30-34 cuando la cita máxima se disputó en Camboriú.