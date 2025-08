Derrotó a todos: fue la única mujer entre todos los caballeros

“Hay que hacer pedalear a la bicicleta para que vaya más rápido, no es que no se pedalea”, afirmó. Entre la técnica que le brinda el descenso, que la favorece en las bajadas, más la velocidad que pudo dominar sin problemas en esta ocasión, la piloto ya tiene en claro lo que debe hacer para ser la mejor en la categoría e-bike. “Fue una linda carrera porque tiene muchas bajadas. La disfruté bastante. Sinceramente, vine a divertirme y me llevó el triunfo”, explicó con satisfacción. La mamá de Felipe reconoce que en la e-bike se sufre, al igual que en la bicicleta convencional, pero menos.