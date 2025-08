De bombero a biker: el servicio comunitario tuvo su representante

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo está próximo a cumplir 49 años. “Se fundó a la vuelta de la casa de mi abuela. Ahí me crié. Cada vez que sonaba la sirena, íbamos a ver lo que pasaba en él”, dio la razón de ese compromiso que lo llevó a ser bombero voluntario. “Yo fui el primer cadete; tenía nueve años. Es una pasión que me ha quedado”, relató con emoción. No pertenece al cuerpo activo, sino al administrativo, pero aportará mucha información a los activos que son los que custodiaron las sendas de La Sala y que harán lo mismo en dos semanas cuando se corra el Trasmontaña, prueba en la que los bomberos no sólo estarán representados por González arriba de la bicicleta, también por David Córdoba, especialista en materiales peligrosos, que ayer estaba en la montaña supervisando uno de los controles. “No corremos juntos porque no tenemos la misma edad”, explicó González el impedimento para ser dupla en la carrera. “La bicicleta es mi cable a tierra, hace muchos años que ando, es mi escape de todo. En la carrera hice un mejor tiempo del que esperaba”, explicó Córdoba que antes de los choripanes con los compañeros del cuartel, de entrada, degustó unas empanadas con su futuro compañero del Trasmontaña que vino desde Santiago del Estero, Guillermo Fator, con quien correrá en la categoría Máster C-1.