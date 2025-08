Bukele sostiene que la reelección indefinida no significa “el fin de la democracia” y desestima ser llamado “dictador”

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos, cuando agarro el celular y veo ‘dictador, dictador, dictador, dictador’ en las noticias y no ver ‘asesinato, asesinato, asesinato, asesinato’. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir, al fin, en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados”, decía Bukele en el video.