La ONU y el “asunto Palestina” (Parte II)

Aires nuevos de riesgo

En el trágico marco que enhebra el hilo que vincula ese proceloso mar que encrespó sus aguas con sangre el 7 de octubre de 2023, en el sur israelí, y atraviesa a partir de esa fecha por la franja de Gaza recostada sobre playas orientales del Mediterráneo, ya nada puede diseñarse atado al derecho internacional y a las convenciones específicas. O casi nada. Y en ese preciso marco donde palabras como apartheid, genocidio, venganza, derecho internacional, crímenes de guerra, etc. acercan sus aportes, naciones de Europa y de otros continentes recién operan tras casi 500 días de guerra de Israel en Gaza. Guerra asimétrica que revela, por ello mismo, el porqué de tantas víctimas mortales entre civiles. De niños y mujeres y de gazatíes no combatientes. Población civil deambulando entre refugios y zonas de “menos balas y bombardeos” y entre puestos de distribución de comida. La cifra de bajas ronda los 60.000. Ello da cuenta, precisamente, de esa asimetría. Alguna vez desde esta columna señalamos que la ONU se mostró morosa y distante frente a sus posibilidades y responsabilidades. Vale transcribir parte del Capítulo VII de la Carta de la ONU. Art. 39: El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. El artículo 42 menciona que la ONU “podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Como sí lo hizo la ONU en Corea (1950). Y surgen, naturalmente, las preguntas: 1) ¿Y ahora, con la invasión bélica de Rusia a Ucrania? 2) ¿Y la guerra en Gaza? La clave, no tan clave y a la vista, es que el caso 1 como el Consejo de Seguridad es el que decide y Rusia es dueña del veto no pasa nada. Y en el caso 2, como los EEUU son aliados, socios y protectores “casi naturales” de Israel, tampoco pasa nada. Es que en este caso, la figura operativa es Netanyahu. Ya cuestionado por propios -y mucho por extraños- en esta guerra con nombre: se podría decir, independientemente de las razones que pueda alegar el estado de Israel, que la guerra es “Netanyahu vs. Gaza”. Toda Gaza.