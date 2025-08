Cartas de lectores: Políticos en campaña

Estamos en invierno. Es un período maravilloso según mi óptica porque los calores insoportables del verano ya son sólo un mal recuerdo y tampoco hace el frío de otros años. Y por más que los días sean grises la vida se encara desde otra perspectiva. ¿Dígame si no le dan ganas de salir a caminar solo o junto a su piltrafa de cabecera? Sí, piénselo: es hermoso compartir unas cuadras dialogando sobre el tema que quiera y hasta es bueno si caen en un mutismo atroz sin ni siquiera mirarse. Hacer luego un alto en un café… Y hablando de caminar, vea le soy sincero, me abruma quizá como nada en el mundo el período previo a las elecciones de las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales. Pero no es porque yo esté en contra de ello o tenga una inquina contra la democracia. No, en absoluto. Sí me molesta la actividad previa, que se promociona por las redes sociales de manera profusa, de los candidatos porque ésta se circunscribe a caminar junto a sus equipos de trabajo. “Hoy el doctor Citado Nosocomio recorrerá el Barrio Cocómbalo VIII” saludando e interiorizándose de las necesidades de los vecinos, sacándose fotos y filmándose cuando tome mate, dé la mano, bese niños y acaricie perros, gatos o esquive pericotes. Y el día de las elecciones podrá ganar, siguiendo este criterio delirante, quien atesore haber caminado por 43 barrios, por ocho o nueve asentamientos, siete villas miseria, haya estrechado 39.086 manos, dado 3.026 besos a infantes, alzado a otros 1.299 para la foto, haya tomado 64 litros de mate y acariciado unas 209 mascotas, incluyendo un perro pila. No sé usted pero yo prefiero que nuestros representantes caminen menos que Tom Hanks en “Forrest Gump”, aquella inolvidable película estrenada en 1994 y no subestimen al electorado ávido de propuestas reales.