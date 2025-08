Luciano Gay dio el golpe en La Sala y le apunta al Trasmontaña de mountain bike

Sin excusas

El segundo lugar no dejó frustrado a “Álvarito” Macías, quien reconoció el triunfo de su rival y valoró el alto nivel de la competencia. “Estoy muy contento con el segundo puesto y con estar peleando el torneo. Me sentí muy bien, lo único que me pasó es que opté por correr con una bicicleta rígida y eso me condicionó un poco en las bajadas porque el terreno estaba muy áspero. Gay compitió con una bici de doble suspensión y en las bajadas lo aprovechó muy bien, además de tener una excelente técnica. Quiero felicitar al ‘Colo’ por su gran actuación”, declaró el catamarqueño, actual líder del Campeonato Tucumano.