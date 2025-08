Hamas difundió un video estremecedor de un rehén israelí: "Estoy cavando mi propia tumba"

David fue secuestrado el 7 de octubre de 2024 durante el ataque al festival de música Nova, cerca de la frontera con Gaza. En las imágenes, sostiene un calendario donde registra su escasa alimentación —lentejas o frijoles, con intervalos de entre uno y tres días sin comida— y afirma: “El tiempo se agota”, antes de desplomarse junto a la pala. También envía un mensaje directo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Siento que he sido abandonado… Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”.