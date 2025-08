Cartas de Lectores V: quema de cañaverales

Cuando hablo de chicanas en mi carta del 29/07 claramente me refería a aseveraciones muy concretas como «dato mata relato» o «atacar la prueba» con las que el autor de la carta del 01/08 pretende relativizar posiciones divergentes con las suyas. Las mejoras ambientales del sector datan de mucho antes del Plan de Producción Limpia, seguido el cual se continuó siempre con mejoras progresivas. Los primeros filtros en calderas se instalaron a principios de los 80s, los primeros vinazoductos enterrados para fertirriego datan también del siglo pasado. El uso de fuego como método auxiliar de cosecha en casi toda la caña está prácticamente desterrado y la magnitud de los incendios actuales depende mayoritariamente de las condiciones climáticas reinantes, con la mayor parte de los mismos produciéndose sobre rastrojos de caña cosechada en verde. La situación sanitaria de Tucumán no presenta grandes divergencias respecto a localidades vecinas con climas similares al nuestro. Jamás he negado la problemática, sino que en lugar de criticarla siempre he puesto mis mejores esfuerzos para solucionarla, con la dedicación de años de trabajo a la promoción y desarrollo de proyectos para eficientizar el sector y para mitigar efectos ambientales indeseados de la cadena sucroenergética, como generación autónoma con rastrojos o generación a partir de combustión de vinaza, técnicamente factibles pero que todavía requieren un marco jurídico adecuado encuadrado en la descarbonización para su viabilidad económica. Respecto a la contaminación del aire, mas que un problema, el sector es una clara solución con la sustitución de GEI de emisiones fósiles y de otras mucho más perjudiciales para la salud que las achacadas a quemas de vegetación.