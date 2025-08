Manual contra 2.200 años de la ignorancia más criminal

Oficialización del odio

Precisamente, Roma es la segunda escala en el itinerario de la judeofobia que Gelblung rastrea. Pero esta vez el odio no está enfocado contra la religión, sino contra el judío en su condición de tal. Y se da en los primeros siglos ya de esta era, a partir del reconocimiento del cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Hasta entonces, subraya el autor, era considerado una secta proveniente del seno de los judíos, que inclusive se desarrollaba de manera oculta porque los romanos tenían su propia religión. Pero en el momento en que se erige como religión oficial del Imperio, se convirtió en la única aceptada y, en consecuencia, los otros dogmas comenzaron a ser perseguidos. Especialmente el judaísmo: si una religión proveniente del mismo tronco no reconocía que el Mesías había llegado, esto generaba una duda profunda acerca del Nuevo Testamento, del nuevo mensaje, del nuevo pacto de la divinidad con la humanidad. Es decir, aquellos que todavía sostenían el pacto anterior ponían en duda no sólo la existencia de la nueva fe, sino la validez del nuevo orden.